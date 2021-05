Drittes Kind - Jennifer Love Hewitt ist wieder schwanger

Die US-Schauspielerin wurde bekannt durch ihre Rollen in «Party of Five» und «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast».

Schauspielerin Jennifer Love Hewitt («Party of Five», «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast») ist zum dritten Mal schwanger. Die US-Amerikanerin verkündete die News auf Instagram mit einem Bild, auf dem sie mit ungläubigem Gesichtsausdruck einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Dazu schreibt die 42-Jährige: «Oh Baby! Bei uns ist noch eins auf dem Weg. Ich freue mich so, diese Nachrichten endlich mit euch teilen zu können.»