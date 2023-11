Jenny Elvers erleidet Alkoholrückfall – mit 1,7 Promille am Steuer erwischt

Dieser Auftritt ruinierte zwischenzeitlich die Karriere von Jenny Elvers. NDR/Sat. 1

Darum gehts Jenny Elvers ist kürzlich in eine Polizeikontrolle geraten.

Dabei stellte sich heraus, dass die 51-Jährige sich mit 1,7 Promille hinters Steuer gesetzt hatte.

Ihren Alkoholrückfall und die Fahrt in diesem Zustand bereut sie.

Es war der Tiefpunkt in der Karriere von Jenny Elvers, als sie 2012 in der NDR-Talkshow «DAS!» betrunken zu Gast war. Sie lallte, wirkte überdreht und schmiss mit ihren Füssen gar ein Glas vom Tisch. Der Auftritt schlug hohe Wellen, woraufhin die TV-Bekanntheit öffentlich ihre Alkoholsucht gestand. «Meine Tagesdosis war vormittags eine Flasche Sekt, nachmittags eine Flasche Wein und abends eine Flasche Wodka, Whisky oder Gin», gab sie damals zu. Es folgte ein Entzug – und ein Comeback. Bis jetzt. Die 51-Jährige ist dem Alkohol wieder verfallen.

Wie die «Bild» berichtet, wurde Jenny Elvers am 31. Oktober von der Polizei im Auto erwischt – mit 1,7 Promille. Die Beamten hatten sie kontrolliert, weil sie ihren Wagen auffällig nah an einer Autobahnabfahrt abgestellt hatte. Wie eine Polizeisprecherin bestätigt, wurde die Schauspielerin wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Auch sie selbst bestätigt gegenüber der Zeitung den Vorfall: «Ich habe an diesem einen Tag Alkohol getrunken. In Kombination mit den Medikamenten das Schlimmste, was ich hätte tun können.»

Depressionen sind für den Griff zur Flasche schuld

Auslöser für ihren Rückfall sind eigenen Angaben zufolge Depressionen, an denen sie leidet: «Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merke: Ich muss aufpassen.» Am besagten Abend sei der Griff zur Flasche zu verlockend gewesen. Schliesslich habe sie nicht gewollt, dass ihr Sohn Paul (22) sie in diesem Zustand sehe, «darum bin ich ins Auto, wollte von Hamburg nach Berlin fahren, dort ist mein Arzt, der mich kennt. Ich brauchte dringend Hilfe», so Elvers. Auf der Autobahn habe sie gemerkt, dass sie nicht verkehrstüchtig sei, weshalb sie die Ausfahrt genommen habe und «an einer blöden Stelle» geparkt habe – wo die Polizisten sie aufgriffen.

Jenny Elvers bereut Rückfall und sagt: «Ich bekomme das wieder hin»

Der Rückfall sei für sie schmerzhaft. In erster Linie bereut sie es aber, sich unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt zu haben: «Es war dieser eine Tag, an dem ich rückfällig wurde. Es tut mir unendlich leid, auch wegen meines Sohnes.» Sie wolle sich dafür entschuldigen, «dass ich in Kauf genommen habe, andere Personen durch mein Fahren unter Alkohol und Tabletten zu gefährden. Ich bin dankbar, dass niemand zu Schaden kam», betont sie.

Auf Instagram meldete sich Jenny Elvers ebenfalls mit reumütigen Zeilen in ihrer Story zu Wort: «Menschen machen Fehler, wenn es ihnen nicht gut geht – wenn eine Depression mit voller Wucht zuschlägt – sich niemandem anzuvertrauen, ein eigenes Ventil zu suchen, ist so dumm wie fahrlässig, wie nur irgendwas. Es tut mir unendlich leid, ich wollte niemanden mit reinziehen, niemanden verletzen. Und ich bekomme das wieder hin. Danke für die Hilfe!» Den Post unterlegte sie mit dem Song «Mensch» von Herbert Grönemeyer.

