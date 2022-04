Negative Kommentare - Jenny Frankhauser hatte grosse Angst vor Verkündung ihrer Schwangerschaft 

Ebenso habe sie Schwangerschaftsgelüste gemerkt. «Ich stopfe gerade alles in mich hinein», so Jenny.

Seit drei Jahren sind sie ein Paar, seit sechs Monaten leben sie in der ersten gemeinsamen Wohnung, nun erwarten Jenny Frankhauser, die Halbschwester von Daniela Katzenberger (35), und ihr langjähriger Freund Steffen König ihr erstes Kind. Das teilte die 29-Jährige auf Instagram mit. Auf dem geposteten Foto zeigt sie sich in einem eng anliegenden, weissen Kleid, unter dem sich ihr Babybauch bereits deutlich abzeichnet. «Unendlich glücklich», schrieb die werdende Mutter zu dem Bild.

Kurze Zeit später richtet sich Jenny auch direkt in ihrer Instagram-Story an ihre Fans: «Ich bin so nervös und hab mich die ganze Zeit vor dieser Story gedrückt.» Der Grund: Seit sie 16 ist, müsse sie viel Kritik einstecken. Dies sei für sie selbst auch okay, «wenn es jedoch um mein Baby geht, habe ich Angst, dass irgendetwas Negatives kommt». Es sei allerdings alles gut und sie bedanke sich für die zahlreichen Glückwünsche. «Ich bin erleichtert und freue mich, endlich alles mit euch teilen zu können», fügt sie an.