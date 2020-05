Deutscher Ex-Nationalgoalie

Corona-Kritiker Jens Lehmann litt selbst am Virus

Vor einer Woche warf der Ex-Goalie Jens Lehmann Politikern und Virologen Intransparenz vor. Nun legt er nach – und gesteht die Infektion mit dem Virus.

«Ich glaube, dass wir von Politikern als auch von Virologen nicht so genau Bescheid bekommen, wie es sich denn um das ganze Virus verhält. Auch die Medien spielen natürlich ihren Teil. Dass man mit Zahlen konfrontiert wird, die noch vor vier Wochen – so wie wir sie jetzt haben – optimal gewesen wären, um eine Lockerung zu erzielen.» Das sagte der deutsche Ex-Goalie Jens Lehmann vor einer Woche in der Fussball-Talkshow «Doppelpass».