Gesundheitsminister in Sorge : Jens Spahn warnt vor Kollaps des deutschen Gesundheitssystems

Das Gesundheitssystem könnte im April an die Belastungsgrenze kommen, warnt der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Zahlen würden momentan zu schnell steigen.

Deutschlands Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat davor gewarnt, dass das deutsche Gesundheitssystem bei weiter steigenden Corona-Infektionszahlen bald überlastet sein könnte. «Momentan steigen die Zahlen zu schnell und die Virusvarianten machen die Lage besonders gefährlich», sagte er am Freitag in Berlin. «Wenn das ungebremst weitergeht, laufen wir Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im Laufe des Aprils an seine Belastungsgrenze kommt.»