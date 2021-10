Deutschland : Jens Spahn will epidemische Notlage Ende November aufheben

Seit März 2020 gilt in Deutschland die epidemische Lage von nationaler Tragweite. Der Gesundheitsminister will diese ab Ende November nicht mehr verlängern.

Ausnahmezustand soll beendet werden

3G und Hygiene-Regeln weiterhin wichtig

Impfquote muss erhöht werden

Lauterbach zeigte sich überrascht, dass Spahn das Ende der epidemischen Notlage zum jetzigen Zeitpunkt verkündet habe. «Wir sind in einer Situation, in der die Fallzahlen zunehmen, der Impffortschritt stagniert und an Schulen in den kalten Monaten deutlich mehr Fälle zu erwarten sind», sagte er. «Niemand weiss aktuell so genau, was wir in den nächsten vier Wochen zu erwarten haben, wie hoch diese Welle noch wird.»