Jeremy Renner: Nach schwerem Unfall wieder in Hollywood gesichtet

Über zwei Monate ist Jeremy Renners Schneepflugunfall nun her. Seither sah man den Schauspieler lediglich auf seinen Social-Media-Profilen. Nun wurde er in Los Angeles gesehen.

1 / 10 US-Schauspieler Jeremy Renner wurde erstmals seit seinem schweren Schneepflugunfall im Januar wieder in der Öffentlichkeit gesehen. DUKAS Paparazzi fotografierten den 52-Jährigen in Hollywood, als er in einem schwarzen Auto zu einem Bürogebäude gefahren wurde. DUKAS Am 1. Januar wurde der Action-Star von seiner Pistenraupe überrollt. DUKAS

Darum gehts Seit seinem lebensbedrohlichen Schneepflugunfall zeigt sich Jeremy Renner erstmals wieder in der Öffentlichkeit.

Paparazzi fotografierten den 52-Jährigen in Hollywood, während er in ein Bürogebäude gefahren wurde.

Am 1. Januar geriet der «Hawkeye»-Darsteller unter die Räder seines Schneepflugs, wobei er sich über 30 Knochen brach.

Aufatmen bei Jeremy Renner: Am Neujahrstag hatte der Hollywoodstar einen schweren Unfall mit seinem Schneepflug. Auf seinem Weg der Genesung nahm er stets seine Fans via Social Media mit – und Renner dürfte es mittlerweile deutlich besser gehen. Der 52-Jährige wurde jetzt nämlich erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet.

Paparazzi fotografierten den «Hawkeye»-Darsteller, als er in einem schwarzen Auto in ein Bürogebäude in Hollywood gefahren wurde, in dem er ungefähr 30 Minuten verbrachte. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie Renner lächelt. Was genau er in dem Gebäude tat, ist nicht bekannt.

Jeremy Renner dokumentiert Genesung

Erst vergangene Woche gab der Hollywoodstar Einblick in ein Work-out, welches seine Beinkraft mithilfe eines Technogym-Velos verbessern soll. In dem geteilten Clip sieht man, wie er mit seiner Hand sein verletztes Bein in der Bewegung unterstützt. Dazu schreibt Renner: «Alles, was nötig ist.»

Doch der Fokus gilt nicht nur seiner physischen Genesung, auch mental muss sich der US-Amerikaner erholen. So postet er in seiner Instagram-Story ein Foto von sich vor einem Kamin, mit dem Buch «The Book of Awakening» des Philosophen, Poeten und Krebs-Überlebenden Mark Nepo.

Renner wollte seinen Neffen retten

Der Neffe des Schauspielers war am 1. Januar mit seinem Truck im Schnee stecken geblieben. Renner eilte ihm mit seiner Pistenraupe zu Hilfe. Nachdem er das Auto wieder auf die Strasse gezogen hatte, ist das Kettenfahrzeug allerdings zur Seite abgerutscht und den Hang hinuntergerollt.

Renner ist daraufhin rausgesprungen. Kurz darauf habe er jedoch realisiert, dass der Schneepflug direkt auf seinen Neffen zurollte, weshalb er versuchen wollte, das Gefährt zu stoppen oder umzulenken. Bei dem Versuch, wieder hineinzuklettern, sei er auf der linken Seite unter die Ketten geraten. Der Schauspieler soll sich beim Unfall über 30 Knochen gebrochen und schwere Quetschungen erlitten haben.

Bist du ein Marvel-Fan? Ja, ich habe jeden Film und jede Serie gesehen. Nein, ich mag keine Superhelden-Filme. Marvel nicht, aber ich liebe DC-Superhelden. Ich mag die Filme, habe aber nicht alles gesehen.

Hattest du einen Unfall? Hast du einen Unfall beobachtet? Hier erhältst du Hilfe: Polizei, Tel. 117

Sanität, Tel. 144

Feuerwehr, Tel. 118

Notruf im EU-Ausland, Tel. 112

RoadCross , Beratung nach Unfällen, Tel. 044 310 13 13