Nachdem seine Ex-Freundin Kasia Lenhardt im Alter von nur 25 Jahren verstorben ist, nahm sich Jérôme Boateng eine knapp zweiwöchige Auszeit. Am Samstag war er nun wieder in einem Bundesliga-Match gegen Eintracht Frankfurt zu sehen – und zollte dabei anscheinend seiner Ex Tribut.

Ob die schwarze Armbinde tatsächlich seiner im Alter von 25 Jahren verstorbenen Ex galt, hat der Sportler bis jetzt noch nicht kommentiert. So könnte die Aktion auch dem Anschlag in Hanau gegolten haben, der sich am 19. Februar vergangenen Jahres abspielte.