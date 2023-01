Jess Prinsloo: Britin verwechselt Löffel und stirbt

Als Craig McKinnon seiner Freundin Jess Prinsloo einen Heiratsantrag machte, war dies der glücklichste Tag seines Lebens. Doch nur vier Tage später, während ihrer idyllischen Ferien in Südafrika , war die Liebe seines Lebens tot. Nachdem sie «Ja» gesagt hatte, feierte die Marketingfachfrau Jess aus dem britischen Salisbury mehrere Tage lang mit ihrem Verlobten, bevor sie am 30. Dezember zu ihrer Mutter nach Johannesburg flog. Dort kam es zu einer fatalen Verwechslung. Sie hatte zum Umrühren ihres Tees einen falschen Löffel benutzt. Die 24-Jährige habe stark allergisch auf Milchprodukte reagiert und just an diesem Löffel habe es noch Rückstände von Milch gehabt, wie der «Mirror» berichtet.

Ärzte konnten nichts mehr für sie tun

Jess erlitt einen allergischen Schock, ihr Rachenraum verschloss sich. Obwohl sie umgehend in ein Spital eingeliefert wurde, verstarb sie dort am nächsten Tag.



Ihre Freunde und Familie würdigten Jess als eine «wunderschöne, lebenslustige junge Frau», die «jeden Raum, den sie betrat, zum Leuchten brachte». In einem herzzerreissenden Beitrag in den sozialen Medien schrieb ihr Verlobter Craig: «Es ist schwierig, heute, am schlimmsten Tag meines Lebens, Klarheit zu finden. Aber in einem Punkt war ich mir nie klarer: Die mehr als drei Jahre, die ich mit meiner Jess verbringen durfte, sind unersetzlich, und ich würde sie gegen 60 Jahre mit keinem anderen Menschen auf der Welt eintauschen wollen.»