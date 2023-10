Teletubbie-Sonne Jess Smith ist schwanger

Neue «Teletubbies»-Version auf Netflix

An die Dreharbeiten selbst kann sie sich nicht erinnern. Doch aus Erzählungen kennt Jess Details: Sie sass in einem Hochstuhl, während ihr Vater mit einem Teddybären ihre Aufmerksamkeit weckte und sie mit einem Spielzeugauto dazu brachte, nach unten Richtung Linse zu blicken. «Ich glaube, wir waren ungefähr einen halben Tag dort und haben verschiedene Aufnahmen und Winkel gemacht!», erzählt sie auf Instagram. 365 Folgen lang tauchte Jess Smith als Sünneli in «Teletubbies» auf, bis die Produktion 2001 eingestellt wurde.

Dass sie in der Kultserie eine ganz besondere Rolle übernahm, verheimlichte Smith ihrem Umfeld für lange Zeit. Erst nach 19 Jahren erzählte sie davon ihren Freunden – bei einem Spiel an der Universität: Jede und jeder in der Runde musste etwas erzählen, was niemand erraten könnte. Da drängte sich die Geschichte als «Teletubbies»-Sonne natürlich auf. Von sich aus würden sie die Menschen nicht als «Teletubbies»-Sünneli erkennen, erst wenn man sie auf die Ähnlichkeiten aufmerksam mache. Dann sei die Begeisterung aber umso grösser, weshalb sie hin und wieder Fan-Fotos mache oder Autogramme schreibe.