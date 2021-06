Jessica Biel spricht über ihr «geheimes Corona-Baby»

Sie hatte sich mit ihrer Familie in ihr Haus in Montana zurückgezogen.

Wie konnten zwei Superstars die Schwangerschaft so gut vor der Öffentlichkeit verstecken? Hatten sie gar nicht, wie Biel jetzt im Podcast «Armchair Expert with Dax Shepard» sagt. Zumindest nicht willentlich: «Ich hatte eine Art geheimes Covid-Baby», so die Schauspielerin im Gespräch. «Es war nicht so, dass es ein Geheimnis sein sollte. Es war einfach so, dass Covid kam, und dann bin ich mit meiner Familie nach Montana gegangen und nicht zurückgekommen.» Sie finde es selbst seltsam, dass ihr Babybauch nie bemerkt wurde.