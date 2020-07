Geheime Schwangerschaft

Jessica Biel und Justin Timberlake sind wieder Eltern geworden

Im März wurden sie zum letzten Mal in der Öffentlichkeit gesehen. Jetzt scheint klar, wieso: Schauspielerin Jessica Biel und Sänger Justin Timberlake haben sich wegen der Geburt ihres zweiten Kindes zurückgezogen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Die Schwangerschaft dürfte aber der Grund gewesen sein, weshalb sich das Paar in den vergangenen Wochen zurückgezogen hat. Seit März wurden Biel und Timberlake nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Vermutlich weilten sie seither in ihrem Zuhause in Big Sky im US-Bundesstaat Montana.