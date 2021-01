Justin und Jessica sind seit acht Jahren verheiratet und haben bereits den fünfjährigen Silas. Das Kind ist selten in der Öffentlichkeit zu sehen, Silas’ Gesicht posten die Eltern nie auf Social Media.

Justin Timberlake und Jessica Biel haben ihr zweites gemeinsames Kind bekommen. Dies bestätigt der 39-jährige Sänger in einem Interview mit «The Ellen Show»-Moderatorin Ellen DeGeneres (62), das am Montag ausgestrahlt wird. In einem Preview-Video auf Twitter verrät Justin, dass das zweite Kind ein Bub ist und Phineas heisst.