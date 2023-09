Jessica Chastain erhält «Golden Icon Award»

Getty Images for World Class Canada

«Jessica ist derzeit wahrscheinlich die beste Schauspielerin in den USA und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass sie die beste Schauspielerin der Welt ist», schwärmt Regisseur Michel Franco.

Jessica Chastain kommt an das Zurich Film Festival.

Jessica Chastain wird am Zurich Film Festival der «Golden Icon Award» verliehen.

Ihre Karriere ist auf dem Höhepunkt: Jessica Chastain (46) sei ein «absolutes Ausnahmetalent in Hollywood» und könne auf eine Vielzahl bemerkenswerter Rollen zurückblicken, schreibt das Zurich Film Festival (ZFF) in einer Mitteilung.

«Jessica Chastain gehört zu den herausragenden Schauspielerinnen ihrer Generation. Sie zeichnet sich durch eine kluge Rollenwahl aus und versteht es, ihren Figuren Tiefe zu verleihen», erklärt Christian Jungen, Artistic Director des ZFF . «Mit ihrer Präsenz und Anmut zieht sie immer wieder in ihren Bann und doch sind ihre Figuren immer bodenständig. Jessica ist eine wahre Ikone des amerikanischen Kinos.»

Jessica Chastain jüngste Preisträgerin beim ZFF

Im Zürich wird Jessica Chastain als jüngste Person in der Geschichte des ZFF am 1. Oktober den «Golden Icon Award» erhalten. Der Preis wird an Persönlichkeiten verliehen, deren schauspielerische Leistung das Kino nachhaltig prägen.