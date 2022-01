Kinostarts Januar 2022 – Jessica Chastain will zeigen, wie badass Frauen sind

In einem japanischen Drama werden Taxifahrten zu tiefgründigen Gesprächen.

Ein Dokfilm aus der Romandie dreht sich um die Frage, was uns gesund macht.

Das Kinojahr 2022 beginnt – mit diesem Überblick weisst du, was als Erstes in die Kinos kommt.

«The 355»

Agentinnen, die nicht als Nebenrolle an den Rand gedrängt werden? Check. Frauen, die beeindruckende Kampfskills, Ecken und Kanten haben und das Herzstück der Geschichte sind? Check. Als Produzentin sieht Jessica Chastain «The 355» als Antwort auf männerdominierte Agenten-Filme.

«Frauen sind badass»

Dazu müssen sie eine Gruppe von Bösewichten davon abhalten, an eine gestohlene Waffe zu kommen, die die Welt zerstören könnte. Dabei scheint ihnen die mysteriöse Lin Mi Sheng (Fan Bingbing) auf den Fersen zu sein.

Kinder am Set

«Les Guérisseurs»

«Was macht uns gesund? Die Antwort findet sich oft in Dingen, die sich nicht messen lassen», sagt Marie-Eve Hildebrand in einem Pressestatement über die zentrale Frage, der sie in ihrem Dokfilm nachgeht.