Jessica Fiorini ist die erste Kandidatin bei «Reality Shore» auf 3+

1 / 6 Jessica Fiorini ist offiziell die erste Teilnehmerin der neuen 3+-Show « Reality Shore ». 3+ Hauptberuflich arbeitet die 24-Jährige als Influencerin. Auf Instagram hat sie über 112’000 Follower. Instagram Sie war bereits in diversen TV-Shows zu sehen. «Es macht Spass, ist eine Erfahrung und man bleibt im Gespräch.» Instagram

Darum gehts Am 22. November beginnt die neue Schweizer TV-Sendung « Reality Shore ».

Mit dabei: Zugerin Jessica Fiorini , die man bereits aus diversen TV-Formaten kennt.

Sie will in der Show Party machen und gleichzeitig ihren Bekanntheitsgrad steigern.

Mia Madisson und Bellydah sollen ebenfalls dabei sein.

Trash-TV-Fans haben lange auf diesen Moment gewartet: « Reality Shore » kommt endlich in die Schweiz! Am 22. November flimmert die erste Folge d e r Adaption der erfolgreichen US-Show « Jersey Shore » über den 3+-B i ldschirm. Nun gab der Sender auch die erste Teilnehmerin bekannt: J essica Fiorini . D ie Zugerin hat Erfahrung mit Trash-TV, war s ie b ereits in der deutschen Ausgabe von « Love Island » und « Der Bachelor » zu sehen.

Während der C orona -bedingten Party-Auszeit h abe sich e iniges bei der 24-Jährigen aufgestaut. Und wenn sie es schon nachholt, dann doch gleich in einem TV-Format, wie sie auf Anfrage von 20 Minuten offenbart. Dass sie sich dadurch erhoff t, im Gespräch zu bleiben, verbirgt Jessica nicht: « 99 Prozent aller Leute, die ins TV gehen, wollen Fame. Klar bringt der Auftritt im TV einen gewissen Bekanntheitsgrad mit sich, jedoch gibt einem das Fernsehen viel mehr als einfach nur Fame. » In ihrem Fall einen unvergesslichen Party-Sommer auf Kreta.

Pikant: Jüngsten Berichten zufolge soll die Influencer in mit einer Frau liiert sein. Doch Bilder, die darauf hindeuten sollen, wurden inzwischen aus dem Instagram-Profil entfernt. A uch auf Fragen diesbezüglich wollte sie nicht eingehen.

Ein Comeback für Mia Madisson und Bellydah?

Weiter erhält Jennifer Gesellschaft von vier Partywütigen aus Deutschland und drei weiteren Schweizerinnen und Schweizern. Schenkt man Gerüchten aus dem Trash-Umfeld G lauben, so soll es sich dabei um die Ex-«Bachelor»-Teilnehmerinnen Mia Madisson (24) und Rapperin Bellydah (30) handeln. Passen würde es, s chliesslich war vor allem Mia schon in einigen TV-Formaten im In- und Ausland zu sehen.