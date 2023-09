Jessica Hawkins: James-Bond-Stuntfahrerin testet in der Formel 1

Jessica Hawkins kennt sich mit schnellen Autos aus, sie fuhr schon in diversen Rennserien. Die 28-Jährige war zudem Stuntfahrerin im neusten James-Bond-Film «No Time To Die». Nun durfte die Engländerin einen der schnellsten Boliden der Welt fahren. Hawkins testete letzte Woche das Formel-1-Auto von Aston Martin auf dem Hungaroring in Budapest. Damit wurde sie die erste weibliche Testfahrerin in der Königsklasse des Motorsports seit 2018.