Nasa-Programm Artemis : Jessica Watkins bereitet sich als erste Frau für eine Mondmission vor

Jung, weiblich und schwarz: Das gab es bei der Nasa noch nie. Astronautin Jessica Watkins wurde von der Nasa ausgewählt, um 2024 erneut zum Mond zu fliegen.

Watkins hat einen Bachelor in Geologie und Umweltwissenschaften von der Stanford University und einen Doktortitel in Geologie von der University of California , in Los Angeles .

Watkins hat einen Bachelor in Geologie und Umweltwissenschaften von der Stanford University und einen Doktortitel in Geologie von der University of California in Los Angeles, wie der Tages-Anzeiger schreibt. Als Geologin biete sich für sie die Möglichkeit, die Oberfläche und Geschichte eines anderen Planeten zu studieren. Besonders der Mars sei dabei interessant. «Der Mars ist definitiv meine erste Liebe», sagte Watkins kürzlich gegenüber dem Fachmagazin «Nature». «Was mich am Mars besonders fasziniert, ist, wie ähnlich er der Erde ist.»