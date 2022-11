USA : «Jessie, geh nach Hause» – Walmart-Schütze soll die Opfer ausgesucht haben

Am 23. November hat ein Mann in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sechs seiner Kollegen und sich selbst gerichtet.

Ein Motiv für die Tat in Chesapeake, einer Stadt nahe der Küste Virginias mit etwa 250’000 Einwohnern, hatte die Polizei am Donnerstag zunächst noch nicht ermittelt. (Archivbild)

Der Todesschütze in einer Walmart-Filiale im US-Staat Virginia hat nach Angaben einer Zeugin Opfer gezielt ins Visier genommen. Auf einige der Opfer habe er auch dann noch geschossen, als sie bereits getroffen gewesen seien und tot erschienen, sagte Jessica Wilczewski, die anwesend war, als der 31-jährige Nachtschicht-Teamleiter einen Pausenraum betrat, in dem sich seine Kolleginnen und Kollegen gerade auf die Nachtschicht von Dienstag auf Mittwoch vorbereiteten, und plötzlich mit einer Pistole das Feuer eröffnete .

«Die Art, wie er sich verhielt – er ging auf die Jagd», sagte Wilczewski der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag (Ortszeit). «So, wie er die Gesichter der Menschen anschaute und die Art, wie er tat, was er tat, suchte er Leute heraus.» Sie habe beobachtet, wie der Täter zurückgekommen sei und auf bereits tote Menschen geschossen habe. «Was ich weiss, ist, dass er sicherstellte, dass wen er tot wollte, tot war.»

«Jessie, geh nach Hause»

Ein Motiv für die Tat in Chesapeake, einer Stadt nahe der Küste Virginias mit etwa 250’000 Einwohnern, hatte die Polizei am Donnerstag zunächst noch nicht ermittelt. Einige der Kollegen des Schützen gaben an, dieser sei als aggressiver, wenn nicht feindseliger Supervisor berüchtigt gewesen, der einst zugegeben habe, Aggressionsprobleme zu haben. Er habe Menschen aber auch zum Lachen bringen können und den Eindruck gemacht, mit demselben typischen Stress umzugehen, den viele Menschen an ihrem Arbeitsplatz erleben.