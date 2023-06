Jessie J zeigt stolz ihren After-Baby-Body – Fans feiern sie

Jessie J und ihr Partner Chanan Safir Colman sind seit einigen Wochen Eltern eines Jungen . Wie stolz die Sängerin ist, merkt man rasch. Regelmässig postet die 35-Jährige herzige Schnappschüsse des kleinen Sky auf Social Media und lässt Fans an ihrem Glück teilhaben. Nebst dem, dass sie sich in ihrer neuen Rolle als Mami pudelwohl fühlt, ist sie auch begeistert von der Leistung ihres Körpers, weshalb sie sich und anderen Frauen auf Instagram bewegende Zeilen gewidmet hat.

«Dein Körper war 9 Monate lang ein Zuhause für jemand anderen. Er hat so hart gearbeitet wie nie zuvor. Gemeinsam habt ihr einen ganzen Menschen kreiert. Einen Menschen, der sie über alle Masse liebt», schreibt Jessie unter einen schwarz-weissen Schnappschuss, auf dem sie nur mit einem Slip und zensierter Brust posiert. «Das war mein Körper elf Tage nach der Geburt und ich sehe jetzt, 35 Tage später, immer noch genauso aus», gibt die «Price Tag»-Interpretin unverblümt zu. «Er ist an manchen Stellen grösser und an manchen kleiner geworden. Doch er ist wunderschön, wie er ist.»

Für ihre emotionale Botschaft an Mütter wird die Musikerin von ihrer Community gefeiert. «Einige der wichtigsten Worte, die eine Frau nach der Geburt hören und verinnerlichen muss. Du wirst nie wieder derselbe sein – und das ist okay, denn du hast ein Leben geschaffen», schreibt eine Userin. Eine weitere bedankt sich: «Jessie, für diese Worte liebe ich dich. Ich bin mit dem ersten Kind schwanger und habe mir bereits jetzt über die Zeit danach den Kopf zerbrochen. Von nun an kann ich alles geniessen und nehme es so, wie es kommt.» «Vielen Dank, dass du furchtlos über die unglaublichen Veränderungen sprichst, die der Körper einer Frau während der Schwangerschaft durchmacht. Deine Worte sprechen unzählige Mütter an, mich eingeschlossen. Ich sende dir Liebe und Dankbarkeit für deine inspirierende Botschaft», schreibt eine Dritte.