Ausverkauftes Zürcher Hallenstadion - Jessie Reyez supportet Billie Eilish – wir verlosen Tickets für die Show

Never forget: Vor zwei Jahren haben wir Billie am Zürich Openair ( RIP Zoalina ) getroffen.

Ist schon okay, no hard feelings.

Anyway, am Ende dieses Artikels gibts einen Link zur Verlosung von 1x2 Tix für den längst ausverkauften Gig – deswegen bist du schliesslich hier.

Social Media kann also auch Schönes hervorbringen, wer hätte es gedacht.

Die beiden sind seit Jahren Freundinnen und haben sich via Instagram kennengelernt.

Zwei Pop-Perlen zum Preis von einer: Bei den Europa-Daten (und einer L.A.-Show) der «Happier Than Ever»-Welttournee nächstes Jahr eröffnet Jessie Reyez für Billie Eilish – also auch am 2. Juli 2022 im Zürcher Hallenstadion.