Jestetten : Anklage wegen Totschlags – Wildcamper wurde von Letten erschlagen

Die Idylle trügt: An dieser Stelle wurde der 31-Jährige St. Galler im Juni erschlagen.

Der Mann hatte bereits in der Vergangenheit ein Tötungsdelikt begangen.

Im Juni wurde ein 31-Jähriger Mann aus St. Gallen am deutschen Rheinufer getötet.

Ein 31-jähriger Wildcamper aus St. Gallen wurde im Juni am deutschen Rheinufer getötet. Die deutsche Polizei nahm daraufhin einen 39-jährigen Mann aus Lettland fest. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat nun Anklage wegen Totschlags erhoben. Das schreibt «Züri Today». Den Ermittlungen zufolge schlug der mutmassliche Täter mindestens achtmal mit einem ein Meter langen Scheitholz auf den Kopf und das Gesicht des Opfers ein, was zu einem Schädelhirntrauma führte.

Die Hintergründe des Tatmotivs sind nicht ermittelbar, da sich die beiden Männer an diesem Abend zum ersten Mal getroffen haben. Weitere Details zum Tatverlauf und den Umständen werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht genannt. Zeugen wurden in Deutschland, der Schweiz und Lettland vernommen. Der mutmassliche Täter war zuvor bereits wegen eines Tötungsdelikts in Lettland inhaftiert und besitzt einen lettischen Nichtbürger-Pass. Die Zulassung der Anklage wird derzeit überprüft, und es besteht die Möglichkeit einer Sicherungsverwahrung neben einer 15-jährigen Haftstrafe im Falle einer Verurteilung.