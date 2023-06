Jestetten: Neue Details zum mysteriösen Tötungsdelikt am Rheinufer

Die Behörden haben am Samstag weitere Informationen zum Tötungsdelikt am Rheinufer in Jestetten bekannt gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Opfer gegen 18 Uhr am späteren Tatort am Flussufer rund 400 Meter flussabwärts der Zollbrücke aufgehalten haben soll.