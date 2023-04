Sensationsfund im Hof zu Wil: Wandbild von Jesus Christus

Der Hof zu Wil ist das Wahrzeichen und die Urzelle der Stadt Wil SG, ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung. In diesem Gebäude stecken 800 Jahre Geschichte . Deshalb steht das Gebäude in der Wiler Altstadt unter Baudenkmalschutz . Im Rahmen eines Renovationsprojekts finden zurzeit Bauarbeiten im Inneren des Gebäudes statt, um den Hof zu Wil als Treffpunkt für gesellschaftliche und kulturelle Begegnungen zur Verfügung zu stellen.

Untersuchungen sollen mehr Gewissheit bringen

Aus vorhergehenden Untersuchungen am Gebäude konnte man schon erahnen, dass sich hinter der Verkleidung ein Wandbild befinden könnte. «In einem so prominenten Gebäude muss man immer mit solchen Funden rechnen», sagt die Kunsthistorikerin. Der Fund belege, dass die Fürstäbte ihrem Sitz in Wil eine grosse repräsentative Bedeutung zumassen.

Anstehende umfangreiche Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen. «Wenn die ganze Wand freiliegt, kann in verschiedene Richtungen geforscht werden», so De Carli. Einerseits gehe es darum herauszufinden, was für Szenen dargestellt seien. «Weiter interessiert natürlich, ob man das Wandbild einem Künstler zuschreiben kann», so die Kunsthistorikerin.