Schon 2019 hat Nelson offen über ihre psychischen Probleme gesprochen und erklärt, was für eine Herausforderung es sei, die Anforderungen einer Girlband erfüllen zu müssen.

Auf Instagram hat die Band die Neuigkeiten offiziell verkündet. Sie bedauern den Austritt von Jesy Nelson, wollen aber auch weiterhin zu dritt als Little Mix auftreten.

Keystone/AP/Invision/Joel C Ryan

Die Sängerin Jesy Nelson (erste von links) verlässt ihre Girlgroup Little Mix nach neun Jahren. Die 29-Jährige hat diesen Entscheid ihrer psychischen Gesundheit zuliebe gefällt.

Die Sängerin Jesy Nelson (29) verlässt nach neun Jahren die Girlgroup Little Mix. Die News hat die Band am Montag in einem Statement auf Instagram mitgeteilt. «Dies ist eine unglaublich traurige Zeit für uns alle, aber wir stehen voll hinter Jesy», hiess es im Beitrag.