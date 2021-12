Kampfsportler von hinten erschossen - «Jeton G. riss mir die Waffe aus der Hand und schoss auf das Opfer»

Jeton G. steht am Dienstag und Mittwoch wegen Mordes vor dem Zürcher Obergericht. Am ersten Prozesstag schwieg der 37-Jährige.

1 / 5 Der Beschuldigte Jeton G. soll schon als Jugendlicher immer wieder straffällig geworden sein. Facebook Im März 2015 wurde der Kampfsportler Boris R. in Zürich-Affoltern erschossen. 20 Minuten Eine Woche später verhaftete die Polizei Jeton G. Kapo ZH

Darum gehts Im März 2015 wurde ein Kampfsportler in Zürich-Affoltern erschossen.

Jeton G. muss sich am Dienstag und Mittwoch vor dem Zürcher Obergericht verantworten.

Am Dienstagmorgen hätte der Mordprozess gegen Jeton G.* vor dem Zürcher Obergericht beginnen sollen – hätte, wenn nicht sein Verteidiger in einem vierstündige Referat eine Neubeurteilung des Falls verlangte und eine Vielzahl von neuen Beweisanträgen forderte. Er kritisierte sowohl die Vorinstanz als auch den Staatsanwalt und das psychiatrische Gutachten. Der Anwalt liess keinen guten Faden an der damaligen Verhandlungsführung durch das Bezirksgerichts Zürich. Beweisanträge seien nicht berücksichtigt und die Verteidigerrechte grob verletzt worden.

Am Nachmittag wies das Obergericht die Anträge des Verteidigers mit den Worten «nicht viel Neues» ab. Für den Anwalt ein «prozessualer Skandal». Er stellte in der Folge ein Ausstandsbegehren gegen die Oberrichter: «Sie sind befangen», rief der Verteidiger empört.

Nach diesem juristischem Geplänkel konnte der Prozess beginnen. Der Hauptbeschuldigte Jeton G. verweigerte die Aussagen. Laut seinem Anwalt hätte der tödliche Schuss auch von einem Begleiter des Opfers irrtümlich abgegeben werden können. Dem widersprach der Staatsanwalt: «Keiner der sieben Beteiligten hat von einem zweiten Schützen gesprochen.»

«Stimmt nicht, es war die Waffe von Jeton»

Nach Jeton G. wurde der zweite Beschuldige vom Gericht befragt. Es handelt sich um einen heute 27-jährigen Türken. Er war damals Begleiter und Freund von Jeton; inzwischen sind beide verfeindet und belasten sich gegenseitig. Denn laut Anklage war er der Besitzer des Revolvers und hatte Jeton G. in jener Nacht die Waffe gegeben.

«Stimmt nicht, es war die Waffe von Jeton», sagte der Beschuldigte. Jeton habe ihm vorgängig den Revolver gegeben und er habe die Waffe mitgenommen und beim Treffen mit Boris R.*, dem späteren Opfer, einen Warnschuss abgefeuert. «Dann kam Jeton zu mir, riss mir den Revolver aus der Hand und schoss in Richtung von Boris», sagte der Beschuldigte.

Seine Anwältin erwähnte, dass Jeton G. in der Untersuchung mehrfach zugegeben habe, ihrem Mandanten den Revolver «weggerissen oder abgenommen» zu haben. Jeton G. dagegen behauptete, sein Komplize habe ihm die Waffe in die Hand gedrückt. Der Staatsanwalt klagt den Türken deshalb wegen Gehilfenschaft zur vorsätzlichen Tötung an und verlangt eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Seine Anwältin fordert eine bedingte Geldstrafe. Das Bezirksgericht Zürich hatte ihn zu einer teilbedingten dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Am Mittwoch folgen die Plädoyers des Staatsanwaltes und des Verteidigers.

Machtprobe zwischen zwei verfeindeten Gruppen

Es war ein eigentlicher Showdown, eine Machtprobe zwischen zwei verfeindeten Gruppen, die sich am frühen Morgen des 1. März 2015 bei der Shell-Tankstelle auf der Wehntalerstrasse in Zürich-Affoltern gegenüberstanden. Auf der einen Seite stand der heute 37-jährige Jeton G.* mit zwei Begleitern, auf der anderen Seite der Kampfsportler und da s spätere Opfer Boris R.* und drei Kollegen.

Die beiden Männer waren schon lang verfeindet und hatten sich in jener Nacht zu einem Treffen vereinbart. Doch schon nach kurzer Zeit eskalierte die Situatio n, verbal und tätlich. Ein Pfefferspray wurde eingesetzt, dann folgten die Fäuste und am Ende zückte Jeton G. einen Revolver und schoss laut Anklage dreimal auf den wehrlosen, flüchtenden Boris R. Der 30-Jährige erlitt einen Rumpfdurchschuss, verblutete und starb noch am Tatort.

Das Bezirksgericht Zürich hat den Schweizer mit kosovarischen Wurzeln im März 2020 wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Fr eiheitsstrafe von 16,5 Jahren verurteilt. Zudem kommen noch 3,5 Jahre hinzu, welche ihm das Obergericht im Oktober 2015 wegen anderer Delikte auferlegt hat, alles in allem 20 Jahre.

Der Staatsanwalt hatte wegen Mordes eine lebenslängliche Freiheitsstrafe sowie eine Verwahrung gefordert. Der Verteidiger hatte auf Notwehr plädiert und einen Freispruch verlangt. Da die beiden Parteien Berufung gegen das Urteil einlegten, wird sich am Dienstag und am Mittwoch das Zürcher Obergericht mit dem Fall befassen.

*Name der Redaktion bekannt