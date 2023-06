Art Basel: Kunst-Jetset kommt mit dem Privatflugzeug

1 / 5 Die Art Basel führt am Basler Euro-Airport zu bis zu 600 zusätzlichen Flugbewegungen durch Business-Jets. Euro-Airport Dabei kommen Dutzende der privat gecharterten Flüge aus nahen Destinationen wie Paris, wie eine Auswertung von Flightradar-Daten zeigt. Euro-Airport Partner wie die Organisation GCC oder Nebenmessen der Art sprechen sich ausdrücklich gegen den Nahflugverkehr aus. 20min/lha

Darum gehts

Vom 15. bis 18. Juni findet die Art Basel statt: Die Stadt wird während der weltgrössten Kunstmesse zum Mekka für Galeristinnen, Galeristen und den internationalen Kunst-Jetset. Dass Businessjets ein beliebtes Reisemittel von Kunsthändlern und Sammlern sind zeigt nicht zuletzt die Präsenz von Netjets an der Messe. Das Unternehmen unterhält die grösste Privatflugzeugflotte weltweit.

Die Art-Enthusiasten und Besuchenden benutzen gerne den Luftweg, um nach Basel anzureisen, wie ein Blick auf den Flugradar zeigt. Der trinationale Euro-Airport bei Basel verzeichnete «in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Art Basel jeweils rund 500-600 zusätzliche Flugbewegungen». Sprich: Jährlich landen bis zu 300 Flugzeuge am Euro-Airport, um das Art-Publikum nach Basel zu schaffen. Darunter befinden sich auch Dutzende Flüge aus nicht weit entfernten Städten, wie etwa Paris.

Art Basel spricht sich gegen Kurzstreckenflüge aus

«Wir gehen davon aus, dass sich die Zahlen auch in diesem Jahr in einem ähnlichen Rahmen bewegen werden», schätzt der Euro-Airport auf Anfrage von 20 Minuten. Der Anstieg an Flugbewegungen wird primär durch Businessjets verursacht. Dies, obwohl sich wichtige Partner und Nebenmessen der Art Basel und die Messe selbst für Nachhaltigkeit und gar ausdrücklich gegen Kurzstreckenflüge aussprechen. So etwa die Liste Art Fair Basel oder gar die Organisation Gallery Climate Coalition (GCC).

Die Nebenmesse der Art schreibt auf ihrer Website, dass sie es «als ihre Pflicht ansieht, sich als internationale Kunstmesse ökologisch, sozial und ökonomisch so nachhaltig wie möglich zu positionieren». Die Energie, die an ihrem Standort in einer der Messehallen gebraucht werde, sei «100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen» gewonnen worden. Das Liste-Team selbst verzichtet bei geschäftlichen Reisen auf das Fliegen, wenn die Reisedauer weniger als zehn Zugstunden betrage.

Art Basel kompensiert all ihre Flüge

Die Organisation GCC beschreibt ihr primäres Ziel als «eine Verminderung des Ausstosses von Treibhausgasen durch den Sektor der Visual Arts von mindestens 50 Prozent bis 2030», dabei richten sie sich nach dem Übereinkommen von Paris. Auf ihrer Website bieten sie gar Statistiken und Grafiken zur Veranschaulichung der negativen Folgen von Flugverkehr und einen Emissionsrechner an.

Die Art Basel setzt sich laut ihrer Webseite dafür ein, den CO2-Fussabdruck ihres Teams zu reduzieren. Durch «Bevorzugung kohlenstoffarmer Verkehrsmittel und Förderung des bewussten Reisens bei unseren Stakeholdern». In einem ersten Schritt würde die Art Basel derzeit 100 Prozent der Kohlenstoffemissionen aller Flüge ihres Teams mittels CO2-Zertifikaten ausgleichen. «Nachhaltigkeit ist ein dringendes Thema für Kunstmessen und die Kunstwelt im Allgemeinen. Die Art Basel setzt sich nachdrücklich für die Verringerung ihrer Umweltauswirkungen ein und nutzt ihre Plattform, um einen breiteren Wandel in der Kunstwelt anzuregen und zu nachhaltigen Praktiken zu inspirieren», hält die Art Basel in einem Statement fest. Weiter verweist die Kunstmesse darauf, dass Netjets alle Emissionen kompensiert und nach eigenen Angaben seit 2012 CO₂-netral ist.

Zudem berechtigten die VIP-Karte und viele weiteren Ticketkategorien zur kostenlosen Nutzung des öffentlichen Verkehrs in Basel Stadt.