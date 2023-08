Kommt es wegen dem Klimawandel zu mehr Turbulenzen?

In den letzten zehn Jahren haben sich die Hinweise verdichtet, dass der Klimawandel dazu beiträgt, Turbulenzen in klarer Luft zukünftig zu verstärken.

Es schüttelt und rüttelt im Flugzeug. Die Rede ist von Turbulenzen. Sie sind wahrlich nicht jedermanns Sache, nicht wenige haben gar Angst davor oder werden zumindest nervös. Ausgelöst werden die Turbulenzen durch schnelle Windbewegungen. Im Fachmagazin «Geophysical Research Letters» teilen Meteorologen ihre neusten Erkenntnisse in Bezug auf die unangenehmen Windbewegungen. Ihr Befund: Turbulenzen treten mittlerweile deutlich häufiger auf als noch vor einigen Jahrzehnten. Demnach könnte der Klimawandel die wahrscheinlichste Ursache dafür sein, wie das Team um Mark Prosser von der Universität Reading in Grossbritannien im Fachmagazin schreibt.

Vermehrt Windscherungen im Jetstream

Doch was hat das mit dem Klimawandel auf sich? Möglicherweise bewirkt der Klimawandel , dass in der Region des Jetstreams, einer strömungsartigen Zone von Höhenwinden, die den Globus umspannt, vermehrt Windscherung entsteht. Diese raschen, seitlichen oder Auf-und-Ab-Bewegungen des Winds können die unerwünschten Turbulenzen hervorrufen. Zahlreiche Flugstrecken verlaufen entlang des Jetstreams, um die Reisezeit zu verkürzen, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Auch über dem Mittelmeer nehmen Turbulenzen zu

In bestimmten Gebieten ist die Wahrscheinlichkeit von Klarluftturbulenzen stärker ausgeprägt als in anderen Regionen. Zum Beispiel haben Turbulenzen nicht nur über dem Nordatlantik, sondern auch über den Vereinigten Staaten deutlich zugenommen, ebenso wie an der Nordostküste Brasiliens. Die Forscher unter der Leitung von Mark Prosser beobachteten ebenfalls eine Zunahme über Nordafrika, dem Mittelmeer und Europa, während das Risiko über Südostasien eher abgenommen hat.

In den letzten zehn Jahren haben sich die Hinweise verdichtet, dass der Klimawandel dazu beiträgt, Turbulenzen in klarer Luft zukünftig zu verstärken. Das erklärte Paul Williams, ein Atmosphärenwissenschaftler, der an der Studie teilgenommen hat, in einer Veröffentlichung der Universität Reading. «Jetzt haben wir nachweisliche Anzeichen dafür, dass dieser Anstieg bereits begonnen hat», fügte er hinzu.