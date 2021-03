So wurden rund 3500 Gorillas innerhalb von sechs Tagen adoptiert.

Erst zocken sie die Wall-Street ab, jetzt geben sie das Geld für Affen aus: Die Reddit-Nutzer von «Wallstreetbets» haben rund 3500 Gorillas innerhalb von sechs Tagen adoptiert. Dabei flossen der gemeinnützige Stiftung The Dian Fossey Gorilla Fund International 350’000 Dollar zu, wie «BBC» berichtet.

Das Geld stammt von Kleinanlegern, die mit Aktienkäufen wie etwa des Computerhändlers Gamestop oder der Kinokette AMC Entertainment für Milliardenverluste bei den Hedge-Fonds sorgten (siehe Box unten). Nun haben viele entschieden, ihren Gewinn an die Gorilla-Stiftung zu spenden.

Als die adoptierende Person nennen dabei viele Nutzer so auch Gamestop oder GME, das Börsenkürzel des Computerhändlers.

«Affen sind wirklich stärker zusammen»

Mit dem letzten Satz spricht die Organisation darauf an, dass sich viele Mitglieder der Reddit-Gruppe «Wallstreetbets» gerne als Affen bezeichnen. Sie beziehen sich dabei auf den Prequel-Film von Planet der Affen, in dem der ein Affe sagt: «Affen gemeinsam stark».

Einige Reddit-Nutzer bezeichnen sich auch als Affenbande, weil sie sich als Affen betrachten, die wie wild Knöpfe auf einer Tastatur drücken, um Aktien zu kaufen. Mitglieder verwenden in ihren Beiträgen auch häufig Gorilla-Emojis.

Die Spenden der Reddit-Nutzer scheinen aber nicht nur Affen zugute zu kommen: Ein Nutzer sagt, er habe einen Falken für 75 Dollar adoptiert. Dieser heisse nun Deep Falcon Value. Der Name ist angelehnt an den Reddit-Nutzer «DeepFuckingValue». Er soll einer der Initiatoren der Kollektivaktion sein.