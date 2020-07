«Durchsage missverstanden»

Jetzt äussert sich der Flughafen zum Chaos in Kos

Ein Leser-Video zeigt ein grosses Gedränge bei der Sicherheitskontrolle in Kos. Der Flughafen erklärt jetzt, wie es zum Chaos kam.

Ein Leser-Reporter steckte in der Menge am Flughafen von Kos fest.

«Wir sind zutiefst schockiert über diese Zustände auf einem Flughafen in Zeiten von Corona», sagte ein Leser-Reporter. Bei der Rückreise aus den Griechenlandferien sei am Flughafen von Kos am Samstagabend ein Chaos ausgebrochen. «In dieser kleinen Halle hatte es mehrere Hundert Personen – bei lediglich zwei Sicherheitsschleusen. Die Absperrungen wurden von Passagieren geöffnet, man hörte viele verzweifelte Personen, die nicht mehr weiterwussten. Die Menge drückte in Richtung Kontrollbereich», berichtete der Schweizer.

Mann ohne Maske sprang für Polizei ein

Ansonsten würden – im Einklang mit den Vorschriften in Griechenland, alle Mitarbeiter von Fraport Greece eine Maske tragen und sich an die Hygienemassnahmen halten.

Geflogen war der Leser-Reporter mit Edelweiss Air. Deren Sprecher sagt auf Anfrage zur Situation in Kos: «Das Definieren und Durchsetzen der Schutzkonzepte am Flughafen Kos sind in der Verantwortung der Regierung Griechenlands und des Flughafens von Kos. Edelweiss hat darauf keinen direkten Einfluss. Wir stehen mit unseren Partnern in Kos wie mit sämtlichen unseren Destinationen in Verbindung und bieten, wo nötig, Unterstützung an.»