Die ehemalige Schauspielerin hatte im Sommer eine Fehlgeburt erlitten, wie sie im November in einem emotionalen Essay in der «New York Times» erzählte.

Die erste Folge von «Archewell Audio» gibts in Kürze

In «Archewell Audio» legt man gemäss Harry und Meghan Wert auf einen Austausch: «Es war noch nie so wichtig wie in diesem herausfordernden Jahr, dass wir uns unsere Geschichten erzählen – um uns gegenseitig daran zu erinnern, wie vernetzt wir sind», heisst es von den Sussexes in einem Statement zu Spotify-Deal. Wie viel das Paar mit dem Deal verdient, ist unklar.