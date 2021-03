Stefan fragt: Was halten Sie von einem Freizeit-GA mit freier Fahrt ab 19 Uhr und am Wochenende, dies aber etwa zum halben des üblichen GA-Preises?

«Das ist eine spannende Idee. Aber die SBB ist in einem Verbund von 250 Unternehmen. Vielleicht haben die Bergbahnen am Wochenende kein Interesse an einem günstigeren Ticket. Ihre Stosszeiten sind nun mal am Wochenende, das würde ihnen Einnahmen wegnehmen.» Auf die Frage zu einem Homeoffice-GA für 2 bis 3 Tage pro Woche macht Ducrot eine Absage, deutet aber an, dass es in Zukunft eine Möglichkeit geben könnte.