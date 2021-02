Die Coronavirus-Krise zieht auch in der Schweizer Hotelleriebranche weitere Kreise: Bei vielen Hotels fällt nun die Wintersaison dem Virus zum Opfer. So ist etwa das Hotel Monte Rosa in Zermatt komplett geschlossen. Das Posthotel Davos gibt ebenfalls an, bis Ende Saison zuzubleiben. Es habe zu wenige Reservierungen gegeben, heisst es auf Anfrage. Weitere prominente Luxushotels wie das Badrutt’s Palace und das Carlton in St. Moritz sowie das Intercontinental in Davos haben ebenfalls die Läden dicht gemacht.