Corona-Impfstoffe: «Jetzt beim Impfstoff zu sparen, kann uns teuer zu stehen kommen»

Bloss: In einem Fall ist das nicht mehr ohne Konsequenzen möglich.

Wie viele Impfstoffe soll der Bundesrat in den kommenden Jahren besorgen?

Je sieben Millionen Dosen von Moderna und Pfizer auf sicher, dazu noch einmal je sieben Millionen falls benötigt: So viel Impfstoff wollte das BAG für 2023 eigentlich kaufen respektive reservieren. Dagegen wehrte sich der Ständerat erfolgreich: Mit 30 zu elf Stimmen hat er klar entschieden, der Bund solle höchstens sieben Millionen Dosen bestellen.

«Unverständlich, dass man das BAG nicht seine Arbeit machen lässt»

Auch aus epidemiologischer Sicht sei es riskant, nun die Bestellung zusammenzukürzen: «Wenn wir jetzt beim Impfstoff sparen, kann uns das teuer zu stehen kommen. Es ist nach wie vor jederzeit möglich, dass sich irgendwo auf der Welt eine ansteckende und gefährlichere Variante entwickelt.» Dann bräuchte womöglich die ganze Welt wieder sehr schnell sehr viele Impfstoffe. «Hat die Schweiz nicht die richtigen Verträge, stehen wir hinten an und müssen womöglich wieder harte Massnahmen ergreifen. Das wird teurer und kostet mehr Menschenleben, als wenn wir jetzt die Verträge über ausreichend Impfdosen abschliessen.»

«Sieben Millionen Dosen reichen»

Sollte sich die Lage aufgrund von Corona nochmals stark verschlechtern , sind die Hersteller laut Utzinger heute in der Lage, schnell mehr Impfstoff zu produzieren.» Dazu kommen laut Utzinger eine hohe Grundimmunisierung in der Bevölkerung, die Herausforderung, die Impfbereitschaft hoch zu halten und die Entwicklung von Medikamenten.

«Brauchen genug Impfstoffe»

In der Politik gehen die Meinungen auseinander. «Wir wissen nicht, was auf uns zukommt und dürfen bei den Impfstoffen keine Abstriche machen», sagt SP-Gesundheitspolitikerin Yvonne Feri. Sie befürchtet, dass die Schweiz zu wenige Impfstoffe wird kaufen können, dafür mehr Geld bezahlen muss oder in der Priorität nach hinten rutscht.