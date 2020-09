Die 73-Jährige stellte sich am Samstag der Polizei entgegen und wurde dafür gefeiert.

Nina Baginskaya ist in der belarussischen Protestbewegung so etwas wie eine Kultfigur geworden. Die 73-Jährige ist bei den Demonstrationen gegen Präsident Alexander Lukaschenko jeweils an vorderster Front mit dabei. Und sie scheut trotz ihres fortgeschrittenen Alters die Konfrontation mit der Polizei nicht.