65 Prozent teurer: Jetzt belasten Ferien mit dem Flugzeug das Portemonnaie noch stärker

Denn wer Sonne, Strand und Meer will, muss dafür hohe Flugpreise zahlen.

Wer in den Sommerferien mit dem Flugzeug verreist, muss dieses Jahr besonders tief in die Taschen greifen.

Sonne, Strand, Meer – das suchen viele Schweizerinnen und Schweizer in ihren Sommerferien. Dieses Jahr tut das im Portemonnaie aber besonders weh: Denn das Fliegen hat sich ab Zürich, Genf und Basel in den ersten vier Monaten des Jahres um rund 65 Prozent verteuert, wie der Landesindex der Konsumentenpreise zeigt.

Um das zu messen, erfasst das Bundesamt für Statistik jeden Monat die Preise für 34 Flugverbindungen aus der Schweiz, unter anderem die Strecken Zürich–Dubai, Basel–Palma de Mallorca und Genf–Lissabon. Das musst du wissen, wenn du dieses Jahr mit dem Flugzeug in die Ferien fliegen willst.

Warum hat sich das Fliegen so stark verteuert?

Globetrotter sagt auf Anfrage, dass die Flugpreise von vielen Faktoren abhängig seien und sich fast stündlich ändern. Swiss teilt mit, dass sie durch Angebot und Nachfrage bestimmt seien. Es gebe kaum eine andere Branche, in der die Dynamik des Marktes und der Wettbewerb so schnell auf die Preise durchschlage.

Plus 65 Prozent seit Januar – machen die Airlines nun richtig Kasse?

Bürgi von Skynews ergänzt, dass die Fluggesellschaften endlich wieder Geld verdienen müssten, um ihre Corona-Kredite zurückzahlen und in nachhaltigeres Fliegen zu investieren. Die Swiss sagt, dass sie die Preise weltweit erhöht habe. Aufgrund der Entwicklung der Rohölpreise seien weitere Anpassungen wahrscheinlich.

Warum gibt es nun weniger Flüge als vor der Pandemie?

Die Airlines hätten während der Pandemie ihre Flugfrequenzen runtergeschraubt und seien nun dabei, sie wieder aufzustocken, sagt Wagenseil. Es gebe darum per heute weniger Direktverbindungen als vor der Pandemie.

Die Swiss-Mutter Lufthansa habe sogar angekündigt, dass sie ihre Flotte im Zuge der Pandemie grundsätzlich verkleinere. Es fehle zudem das Personal, das die Fluggesellschaften in der Corona-Zeit entlassen haben. Die Swiss habe deswegen auch schon Flüge annullieren müssen , so Wagenseil (siehe Box).

Wer einen Flug gebucht hat, der abgesagt wird, kann das Geld für das Ticket laut der europäischen Fluggastrechte-Verordnung zurückfordern. Gutscheine müssen die Passagierinnen und Passagiere allerdings nicht akzeptieren. Es besteht zudem ein Recht auf Entschädigung – ausser bei aussergewöhnlichen Umständen oder höherer Gewalt. Wer keine Lösung mit der Fluggesellschaft findet, kann sich unter passengerrights@bazl.admin.ch an das Bundesamt für Zivilluftfahrt wenden.

Flug abgesagt – was kann ich tun?

Ist die Zeit der Billigflüge endgültig vorbei?

Gibt es noch günstige Flüge für die Sommerferien?

Hotelplan sagt, dass die Nachfrage nach Ferien im Ausland wieder stark steige. Trotzdem gebe es preislich attraktive Pauschalreisearrangements, etwa für Mittelmeer-Destinationen wie Kreta, Rhodos, Zypern und Mallorca. Für diese bieten die Fluggesellschaften laut dem Reiseveranstalter nun auch wieder mehr Flüge an.

Wer günstig fliegen wolle, sollte zudem möglichst früh buchen und nicht in der Hauptferienzeit sondern in der Nebensaison reisen, schreibt Hotelplan der Redaktion. Sei man auch bei der Wahl des Hotels flexibel, seien preislich attraktive Ferien nach wie vor möglich – auch in den Sommerferien.