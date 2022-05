SRF- «Arena»: Jetzt beschäftigt sich der Bund mit Sandro Brotz’ Rassismus-Vorwürfen

Das «1:1-Gespräch» in der SRF-Arena zwischen SVP-Nationalrat Thomas Aeschi (l.) und Moderator Sandro Brotz erntete viel Kritik. In der Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz gingen anschliessend 46 Beschwerden ein.

Mitte März kam es in der «Arena» von SRF zum Eklat zwischen Moderator Sandro Brotz und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Der TV-Mann warf dem Politiker vor, sich rassistisch geäussert zu haben, nachdem dieser in einer parlamentarischen Debatte von vergewaltigenden nigerianischen und irakischen Flüchtenden aus der Ukraine gesprochen hatte.

Im Anschluss an das Interview gingen bei der Ombudsstelle von SRF mehrere Dutzend Beschwerden ein. Auch im Polit-Betrieb in Bern wurde die Angelegenheit zum Gesprächsthema. Die SVP kündigte als Reaktion einen Boykott sämtlicher SRF-Sendungen an – der mittlerweile jedoch wieder zu Ende gegangen ist. Gegenüber 20 Minuten erklärte der Zürcher Anwalt Emrah Erken Ende April seine Beschwerde zur Sendung weiterzuziehen. Wie die Tamedia-Zeitungen nun berichten, hat er dies am Montag zusammen mit 20 weiteren Klägerinnen und Klägern nun vor der Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI) eingereicht, die mit der Überwachung der SRG beauftragt ist.