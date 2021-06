Sleeper's Row - Jetzt bietet die Lufthansa eine ganze Sitzreihe zum Schlafen an

Swiss baut Angebot im Sommer aus

Swiss wird im Juni und Juli ab Zürich und Genf 49 Destinationen neu oder wieder in ihr Angebot aufnehmen. Die Fluggesellschaft will so bis im Hochsommer 125 Strecken bedienen, 85 ab Zürich und 40 ab Genf. Im Juni werde man ab Zürich und Genf 24 Zielorte neu oder wieder aufnehmen, im Juli weitere 25. Im Hochsommer bietet die Swiss dann voraussichtlich 50 bis 55 Prozent der Kapazität von 2019 an.