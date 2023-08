Griechenland: Einheimische kämpfen für freie Strände

Überteuerte Sonnenliegen, so weit das Auge reicht, doch kein Platz für Einheimische: Wegen dieser Zustände gehen griechische Inselbewohner auf die Barrikaden und kämpfen für ihr Recht auf öffentlichen Raum.

1 / 5 Eine «Badtüechli-Bewegung» setzt sich auf griechischen Inseln für den Erhalt freier Strände ein. Neben Paros bildeten sich solche Bewegungen auch auf Inseln wie Naxos und Rhodos. Facebook/Save Paros Beaches Einheimische sind frustriert über die zunehmende Kommerzialisierung der Strände. Facebook/Save Paros Beaches Die Bewegung fordert das Recht auf öffentlichen Raum – denn Unternehmer wittern das grosse Geld und verlangen für Handtuch- und Sonnenliegenreservierungen horrende Preise. Facebook/Save Paros Beaches

Wütende Einheimische in Griechenland haben einen «Liegestuhl-Krieg» in Touristen-Hotspots gestartet. Ihr Ziel ist es dabei, die Feriengäste davon abzuhalten, die unberührten Strände zu übernehmen und sich Reihen von Sonnenliegen zu reservieren. Politiker in Griechenland haben derweil versprochen, gegen illegale Sonnenliegen-Betreiber vorzugehen.

Die «Towel Movement» (Badetuch-Bewegung) wurde von frustrierten Einwohnern auf der ägäischen Insel Paros ins Leben gerufen, wie die «Daily Mail» berichtet. Die Einheimischen sind es leid, wegen aggressiver Sonnenliegen-Firmen keinen freien Platz am Strand zu finden. Sie argumentieren, dass es immer mehr illegale Betreiber gibt, die überhöhte Preise verlangen und somit keinen Raum für Einheimische lassen.

Ministerium kündigt vermehrte Patrouillen an

Aktivistinnen und Aktivisten marschierten mit handgemalten Bannern an den Ägäis-Stränden. Auf ihren Plakaten sind Sprüche wie «Reclaim the Beach» (Erobert den Strand zurück) zu lesen. Und tatsächlich hat der Minister für nationale Wirtschaft und Finanzen bereits angeordnet, die Polizei werde verstärkt patrouillieren und illegale Betriebe zerschlagen. Die Badetuch-Bewegung breitet sich währenddessen auf anderen Inseln aus.

Im letzten Sommer führten britische Reisende die Besucherstatistiken in Griechenland an – etwa 4,5 Millionen Feriengäste kamen aus dem Vereinigten Königreich. Die Folge war ein massiver Anstieg von Unternehmen, die das grosse Geld wittern und für Handtuch- und Sonnenliegenreservierungen horrende Preise verlangen. Ein Unternehmen verlangte beispielsweise 60 Euro (58 Franken) für einen Sonnenschirm und zwei Sonnenliegen.

Paros, Naxos und Rhodos

Darum fordern immer mehr Aktivistinnen und Aktivisten das Recht auf öffentlichen Raum und kritisieren die gierigen Geschäftsleute. Neben Paros bildeten sich solche Bewegungen auch auf Inseln wie Naxos und Rhodos. So wurde eine Facebook-Gruppe namens «Rettet die Strände von Naxos» gegründet, um gegen das Verhalten von Strandbars vorzugehen. Die Gruppe zählt bereits über 3500 Mitglieder und plant, einen offenen Brief an die Behörden zu schicken.

Auch an anderen europäischen Urlaubszielen nimmt der Kampf um Liegestühle mittlerweile groteske Züge an. So zeigen Videos aus dem spanischen Badeort Costa del Sol, wie Touristen alles darum geben, einen der begehrten Plätze zu ergattern. Gewisse Hotels setzen darum sogar Aufsichtspersonal ein, um den Andrang zu regeln.