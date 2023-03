Helene Fischer erntet nach Tourverschiebung Kritik von Fans

Die Nachricht kam für Konzertticketbesitzer wie ein Schock: Helene Fischer muss den Auftakt ihrer «Rausch»-Tour am Dienstag in Bremen und Köln verschieben. Das teilte die Schlagersängerin ihren Fans am Montagabend auf Instagram mit. Bei den akrobatischen Proben am Sonntag zog sich die 38-Jährige eine Rippenfraktur zu und muss auf dringendes Anraten der Ärzte zwingend eine Pause einlegen.