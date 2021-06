Reservationen bei Hotelplan - Jetzt boomen Ferien am Mittelmeer

12 Filialen im Corona-Jahr geschlossen

Hotelplan musste in der Corona-Krise Federn lassen: 170 Mitarbeitende verloren 2020 ihre Stelle. Weiter musste der Reiseveranstalter 12 seiner 100 Filialen in der Schweiz schliessen. Auch in Deutschland und Grossbritannien kam es zu Entlassungen – gesamthaft wurden 425 Arbeitsplätze gestrichen.