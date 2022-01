Zweifelhafte Herkunft – Jetzt boykottieren Supermärkte Rindfleisch aus Brasilien

Viehzucht ist in Brasilien ein Milliardengeschäft.

Nun schmeissen Supermärkte in Europa das Fleisch raus.

Rinderzucht ist in Brasilien ein Milliardengeschäft. Doch jetzt könnte der Vieh-Handel ins Stocken geraten: Gleich sechs europäische Supermärkte wollen brasilianisches Rindfleisch aus dem Sortiment schmeissen.

Illegale Regenwaldrodung für Weideland

So soll etwa der weltweit grösste Fleischproduzent JBS ein Drittel seiner Rinder aus fragwürdigen Quellen beziehen. Das brasilianische Unternehmen versprach nun, bis in drei Jahren ein besseres Kontrollsystem einführen zu wollen.

Schweizer Detailhändler haben kaum noch brasilianisches Rindfleisch

Auch andere Länder mit fraglichen Kontrollsystemen

So geschieht die Abholzung nicht allein in Brasilien, sondern beispielsweise auch in der Region Gran Chaco, die sich über die Länder Argentinien, Paraguay, Bolivien und Brasilien erstreckt. Dort sind Trockenwälder und Dornbusch-Savannen wegen der Viehzucht bedroht (siehe Box).