Good News

Jetzt buchen Schweizer ihre Sommerferien in den Bergen

Die Hotelbranche leidet stark unter dem Coronavirus. Jetzt nehmen die Buchungen von einheimischen Gästen für Juli und August zu. Nur in den Städten bleiben die Betten leer.

Schweizer buchen dieses Jahr ihre Ferien in der Schweiz.

Grenzschliessungen und weltweite Reisebeschränkungen setzen der Schweizer Hotellerie zu. Darum sollen Schweizer nun ihre Ferien im eigenen Land verbringen – dafür plädierte Bundesrat Ueli Maurer am Mittwoch in der Sondersession.

Die Bevölkerung scheint seinen Aufruf gehört zu haben: Immer mehr Schweizer buchen jetzt ihre Sommerferien in der Schweiz. «Hotels in der ganzen Schweiz erhalten für Juli und August Buchungen von Schweizer Gästen», sagt Andreas Züllig, Präsident des Branchenverbands Hotelleriesuisse. Besonders gefragt seien Unterkünfte in den Bergregionen und dem Tessin. Diese locken Gäste mit Biken und Wandern.