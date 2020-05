Aktualisiert vor 41min

Rückbau von Handyantenne

Jetzt buhlt Sunrise um benachteiligte Swisscom-Kunden

Weil die Mobilfunkanlage abgebaut wurde, haben Swisscom-Kunden in Schüpfen BE kein Netz mehr. Nun wittert die Konkurrenz ihre Chance – und lockt die Bewohner mit Sparangeboten.

1 / 10 Kein Netz: Betroffen vom Antennen-Rückbau der Swisscom ist hauptsächlich der Dorfkern von Schüpfen. Wiki Commons In den Gebäuden ist Telefonieren und Internet nur eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich. KEYSTONE Aber auch im Freien sei mit Einschränkungen zu rechnen. KEYSTONE

Darum gehts Weil die Mobilfunkanlage in Schüpfen rückgebaut wurde, haben Swisscom-Kunden kein Netz mehr.

Die Sunrise wittert ihre Chance: Mit gezielter Werbung versucht sie, der Swisscom die Kunden abzuwerben.

Das kommt bei den Schüpfnern unterschiedlich gut an.

Wegen eines Bauvorhabens des Grundeigentümers wurde am 20. April die Swisscom-Handyantenne in Schüpfen demontiert. Dass sie für mindestens ein Jahr weder telefonieren noch im Internet surfen können, erfuhren die Kunden des Mobilfunkanbieters 10 Tage vor dem Rückbau – was vielen sauer aufstiess.

Vom Netzunterbruch in der Seeländer Gemeinde hat die wachsame Konkurrenz natürlich Wind bekommen – und versucht nun, dem Telekom-Riesen die Kunden abspenstig zu machen. So fanden diese in den letzten Tagen mehrfach Sunrise-Werbung in ihren Briefkästen vor. «Exklusives Angebot für Schüpfen!» und «Schnelles Internet und TV zum Sparpreis» steht in fetten Lettern in der Broschüre.

«Etwas gar durchschaubar»

Das Verständnis dafür ist unterschiedlich ausgeprägt. «Solch dominante Werbung ist etwas gar durchschaubar. Jeder weiss, dass man hier nun rasch Kunden abwerben will», sagt eine 26-Jährige Schüpfnerin. Stören tue sie das aber nicht – die Swisscom sei schliesslich selber Schuld.

Ein anderer Bewohner (55) dagegen lobt die Sunrise für ihr Vorgehen: «Ganz ehrlich, ich verstehe die Konkurrenz, dass diese nun in Schüpfen auf Kundenfang geht. Es ist ein schlauer Schachzug – und macht definitiv Sinn.»

Die Werbung scheint zumindest teilweise Wirkung zu zeigen: Aus einer Schüpfner Facebook-Gruppe geht hervor, dass manche mit einem Wechsel des Mobilfunk-Anbieters liebäugeln oder gar schon zu Sunrise übergelaufen sind.

«Bewohner begrüssen Werbeaktionen»

Sunrise schreibt auf Anfrage, Direktmarketing werde vor allem dann betrieben, wenn neue Antennen und somit zusätzliche Abdeckung oder Sunrise-Dienste auf lokalen Glasfasernetzen aufgeschaltet würden. «Das Angebot in Schüpfen betrifft in erster Linie ein Festnetzangebot, das Sunrise alternativ auch via 5G erbringt», erklärt Sprecher Rolf Ziebold.

Laut Ziebold kommen solche Werbeaktionen gut an: «Bewohner begrüssen es, wenn sie regelmässig über neue Angebote und insbesondere über zusätzliche Mobilfunkabdeckung informiert werden.»