Neues Gesetz zum DNA-Profiling soll ungeklärte Fälle lösen

«Die forensische DNA-Analyse spielt eine zentrale Rolle bei der Aufklärung von Straftaten: Sie kann den Strafverfolgungsbehörden wichtige Hinweise bei der Ermittlung eines mutmasslichen Täters oder einer mutmasslichen Täterin liefern», schreibt das Bundesamt für Polizei Fedpol in einer aktuellen Mitteilung. Doch nicht immer liefere der Vergleich der DNA-Spur von Tatort oder -waffe mit der Schweizerischen DNA-Profil-Datenbank einen Treffer - nämlich dann, wenn das DNA-Profil der gesuchten Person in der Datenbank nicht enthalten ist. Bisher endete der DNA-basierte Beitrag zur Identifikation eines mutmasslichen Täters oder einer Täterin an dieser Stelle, so das Fedpol weiter.