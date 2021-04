Rechtlicher Rahmen

Schutz vor Strafverfolgung

Weil das Hacken von IT-Systemen in der Schweiz eine Straftat ist, musste die Post mit dem Bund zuerst einen rechtlichen Rahmen schaffen, um die Bug-Jagd überhaupt zu ermöglichen. Wer am Programm teilnimmt wird nun in einem klar bestimmten Rahmen entkriminalisiert. Sogenannte ethische Hacker sind damit vor Strafverfolgung geschützt.