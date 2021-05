Nicht nur in Basel, auch in Bern mehren sich Meldungen von Problemen in Zusammenhang mit B ettelnden . Zahlreiche Berner P assantinnen und P assanten wurden in den vergangenen Wochen verbal attackiert. Vor allem mit der Rosen-Masche w ü rden Menschen bedrängt, schreibt die «Berner Zeitung». Bei der Stadt hat man Kenntnis davon. Alexander Ott, Polizeiinspektor der Stadt Bern, sagt dazu: « Wir haben Bürgerinnen und Bürger, die nicht wussten, ob jetzt ein Angriff droht oder wie sie sich verhalten sollen. Als sie das Geschenk, die Rose, abgelehnt haben , wurde das Gegenüber relativ aggressiv. »

Die Bettelnden aus Osteuropa werden häufig dazu gezwungen, Geld zu sammeln. Sie haben oft nichts vom Geld. Daher setzt die Stadt Bern zusammen mit dem Bund und dem Städteverband eine Arbeitsgruppe gegen Menschenhandel ein. Zusätzlich werden die Kontrollen in der Stadt verstärkt.







































































NOW HEADLINEOrganisierti Bättlendi bedränged Stadtbärner NOW TITELBättelndi wärde dezue zwunge forsch vorzgoh..

OFF1Ned nor z Basel, au en Bärn mehred sech Mäldige vo Problem im Zämmehang mit Bättler. Zahlriichi Bärner Passante send i de vergangene Woche verbal attackiert worde. Vor allem mit de Rose-Masche wärde d Lüt bedrängt, schribt d Bärner Zytig. Bede Stadt het me Känntnis devo. OFFWie de Alexander Ott wiitr usfüehrt, handelt es sech debi um organisierti Gruppe us Oschteuropa, wo mit Büss in Schwyzeerr Städt fahred und doh ehres Glöck versueched. Einzelni tüüsched mit Krücke au Verletzige vor. D Stadtberner SVP fordert en klari Lösig. OFFD Katharina Altas vode Bärner SP spricht sech gäge söttigi reschtriktive Massnahme us. Sie setzt of bestehendi Dialogteams und Gassearbet of dr Stross. Sie fende, Bättelndi send es Phänomen, wo me en Städt wie Bärn und Basel eifach rächne müessti. OFFNed alli Bättelndi of de Stross händ betrügerischi Absichte. Die Bättelnde us Oschteuropa wärde hüfig dezue zwunge, Geld z sammle. Oft händ sie au nüt vom Gäld. Drom setzt d Stadt Bärn zämme metem Bund undem Städteverband en Arbetsgruppe gege Mönschehandel ii. Zuesätzlech wärde d Kontrolle ede Stadt verstärcht.