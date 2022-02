Regierung macht Kehrtwende – Nachtfahrverbot aufgehoben, Basler Fasnächtler müssen trotzdem laufen

An den «Morgestraich» werden die Basler Verkehrsbetriebe fahren, für die restlichen Fasnachtstage ist die Kehrtwende aber zu kurzfristig. Nicht so für den Trambetrieb aus dem Baselbiet.

Darum gehts Der öffentliche Verkehr in der Region Basel darf nun doch nachts an die Fasnacht fahren.

Die Regierung hatte zunächst darauf gesetzt, das Personenaufkommen durch Einschränkung des ÖV-Angebots zu reduzieren.

Die Basler Verkehrsbetriebe werden an den Morgestraich fahren, auf Nachtfahrten an den übrigen Tagen müssen sie aber verzichten.

«Keine Massenveranstaltung für die ganze Region» sollte die Basler Fasnacht nach zwei Jahren Corona-Pause werden. Darum war die Ankündigung der «drey scheenschte Dääg» am 9. Februar mit Einschränkungen verbunden. So sollten etwa keine Nachttrams in die Stadt fahren, um das Personenaufkommen zu reduzieren.

Das trieb den Blutdruck von Bruno Stehrenberger, Direktor der Basler Verkehrsbetriebe (BVB), in die Höhe. «Es braucht viel, bis mir der Kragen platzt, jetzt ist es dann aber bald so weit», schrieb er auf Facebook und bekräftigte, trotz dem Regierungsentscheid einen Fahrplan aufzusetzen. «Eine Woche später ist wieder alles anders», so Stehrenberger. Dann sei es aber zu spät, alles kurzfristig in die Wege zu leiten.

Regierung gibt grünes Licht

Wie sich nun herausstellt, hat der BVB-Direktor die Lage richtig eingeschätzt. Am Dienstag gab der Regierungsrat bekannt, Nachtfahrten nun doch noch zu erlauben. Nicht nur für Frühverbindungen an den «Morgestraich» gibt es von der Exekutive grünes Licht.

Auch stellt sie den ÖV-Betrieben frei, «im Rahmen der gegenwärtigen Bedingungen» auch an den übrigen Fasnachtstagen Nachtfahrten einzuplanen. Die Kommunikation der Pläne überlässt die Regierung den Verkehrsunternehmen. Bei der Sperrstunde für Beizen und Zugang zu Cliquen-Kellern nur für Mitglieder ist sie bereits zurückgekrebst.

Begründet wird die Kehrtwende mit den abnehmenden Corona-Neuinfektionen und Spitaleinweisungen. Die Infektionszahlen seien aber nach wie vor hoch, mahnt die Regierung. «Mit der weitgehenden Aufhebung der Massnahmen gewinnt die Verantwortung jedes Einzelnen an Bedeutung», heisst es. Wie man sich selbst und andere schütze, hänge nun stärker vom eigenen Verhalten ab.

Wende zu spät für die BVB, BLT am Start

Auf Twitter reagiert die BVB mit Emojis. Offenbar freut man sich über den Entscheid der Regierung, auch wenn er spät kommt – zu spät, um jenseits des «Morgestraich» Verbindungen bereitzustellen. «Wir freuen uns, dass wir die aktiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler an den Morgenstreich bringen können», sagt Sprecherin Sonja Körkel auf Anfrage von 20 Minuten. Spätfahrten an den Fasnachtstagen seien aber nicht möglich, die Vorlaufzeit für die Planung zu kurz.

Die Baselland Transport AG (BLT) steht hingegen schon in den Startlöchern, was wohl auch dem zu verdanken ist, dass die Landlinien nicht ganz so verworren sind wie der dichte Stadtverkehr. BLT-Direktor Andreas Büttiker sagt, man wolle an allen drei Tagen «das volle Fasnachtsprogramm anbieten», Trams und Busse würden durchgehend fahren und S-Bahn-Anschlüsse im Oberbaselbiet seien sichergestellt. BVB und BLT werden ihre Fahrpläne noch publizieren.