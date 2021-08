Google machts vor - Jetzt drohen Homeoffice-Angestellten Lohnkürzungen

Wer bei Google dauerhaft im Homeoffice arbeiten will, muss in den USA mit Lohnkürzungen rechnen.

Auch in der Schweiz wird das Homeoffice in Lohnverhandlungen wichtig.

Ausschlafen und kein Arbeitsweg, dafür weniger Geld: Wer bei Google dauerhaft im Homeoffice arbeiten will, muss in den USA mit Lohnkürzungen rechnen. Das Gehalt unterscheidet sich von Stadt zu Stadt und Bundesstaat zu Bundesstaat, wie aus einem firmeninternen Lohnrechner hervorgeht.

Lohnerhöhung gibt es eher im Büro

Auch in der Schweiz wird das Thema Homeoffice vermehrt in Lohnverhandlungen aufgeworfen, wie Avenir-Suisse-Arbeitsmarktexperte Marco Salvi gegenüber 20 Minuten bestätigt. Denn mehr Flexibilität habe für Arbeitnehmende einen Wert «und sie sind bereit, etwas dafür zu zahlen.»

Es gehe den Arbeitgebern dabei meist nicht um die Kontrolle, sondern um die Kommunikation. Diese funktioniere vor Ort meist besser, was einen positiven Einfluss auf die Firma habe. Und: «Unternehmen haben viel Geld in zentrale Standorte investiert und wollen nicht, dass die Büros jetzt halb leer stehen, weil die Mehrheit der Angestellten zuhause arbeitet», erklärt Salvi.

Denn auch in der Schweiz gibt es ortsabhängige Lohnmodelle: Firmen in Städten zahlen meist bessere Gehälter, weil die Produktivität der Mitarbeitenden dort höher ist als in ländlichen Gebieten. Wer weiterhin auf dem Land lebt und in der Stadt arbeitet, hat tiefere Lebenskosten. «Den Preis zahlt man dann in Form des Pendelns», so Salvi.