Tessin besonders stark betroffen : Jetzt drohen Überschwemmungen, Murgänge und Erdrutsche

Das Wetter bleibt in den nächsten Tagen regnerisch. Besonders im Süden werden erhebliche Regenmengen erwartet.

Der nasskalte Wochenstart wird sich auch am Dienstag fortsetzen, wie Meteonews schreibt. Vor allem im Süden werden teils intensive Regenfälle erwartet, speziell in der Region zwischen der Simplonsüdseite und dem westlichen Tessin kann es bis Mittwochmorgen 150 bis 250 mm Niederschlag geben. Die Kaltfront, die am Sonntag die West- und Nordwestschweiz erfasste, sorgt bereits am Montag verbreitet für Regen.